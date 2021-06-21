عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 حزيران 2021

الأخبار : صرخة باسيل لنصر الله: منعاً للانفجار الكبير
اليوم التالي للانتخابات: ثلاثة تحدّيات أمام رئيسي
«آيباك» لبنان: استجداء الوصاية
الديار : باسيل يقلب الطاولة ويقول فوق الطاولة كلاماً كبيراً حول الوضع السياسي والحكومي
الصراع على السلّطة وترجمته الاقتصادية والإجتماعية.. تخلّف إقتصادي يتعدّى الى الإجتماعي
نداء الوطن : "القوات": يستقوي بالسلاح لينتزع المواقع
باسيل يجيّر "المسيحيين" لنصر الله: نبيه "مش نزيه"!
اللواء : باسيل يحرق مراكب التأليف.. ونصرالله ليس «حكماً»!
بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة
النهار : باسيل يسلّم "حقوقه" لـ"السيّد"... ويشعلها مسيحياً!
الجمهورية : إستجاد باسيل يستهدف مبادرة بري
النووي قريب .. لكن ألامنا مستمرة
the daily star : Lebanon sliding into abyss as Bassil delivers blow
l'orient le jour : Crise économique : qui pilote « l’avion Liban » ? (I/III*)