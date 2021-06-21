عناوين الصحف ليوم الأثنين 21 حزيران 2021

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الأخبار : صرخة باسيل لنصر الله: منعاً للانفجار الكبير

اليوم التالي للانتخابات: ثلاثة تحدّيات أمام رئيسي

«آيباك» لبنان: استجداء الوصاية



الديار : باسيل يقلب الطاولة ويقول فوق الطاولة كلاماً كبيراً حول الوضع السياسي والحكومي

الصراع على السلّطة وترجمته الاقتصادية والإجتماعية.. تخلّف إقتصادي يتعدّى الى الإجتماعي

نداء الوطن : "القوات": يستقوي بالسلاح لينتزع المواقع

باسيل يجيّر "المسيحيين" لنصر الله: نبيه "مش نزيه"!





اللواء : باسيل يحرق مراكب التأليف.. ونصرالله ليس «حكماً»!

بوريل يعرض غداً فشل تقاسم السلطة.. وجنبلاط يُؤكّد على التسوية وحرب إلغاء مسيحية جديدة



النهار : باسيل يسلّم "حقوقه" لـ"السيّد"... ويشعلها مسيحياً!







الجمهورية : إستجاد باسيل يستهدف مبادرة بري

النووي قريب .. لكن ألامنا مستمرة



the daily star : Lebanon sliding into abyss as Bassil delivers blow



l'orient le jour : Crise économique : qui pilote « l’avion Liban » ? (I/III*)