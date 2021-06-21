أسرار الصحف ليوم الأثنين 21 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية إن تبلور المشاهد السياسيّة في سورية وإيران بعد الانتخابات الرئاسية وحجم الحضور الشعبي فيها ستجعل الصيف المقبل ساخناً في سورية والعراق لحسم المساحات الرماديّة مع الأميركيين في ضوء نتائج قمة الرئيسين جو بايدن وفلاديمير بوتين للضغط لتسريع الانسحاب الأميركي.

خفايا

توقعت مصادر سياسية تحريكاً لمساعي الحلحلة الحكومية بعد دعوة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للأمين العام لحزب الله للعب دور الحَكَم، وذلك من خلال تفعيل مبادرة رئيس مجلس النواب بتشجيع ومؤازرة من حزب الله انطلاقاً من الصيغ التي طرحها باسيل والتي تنهي أزمة التشكيل وتبقي أزمة الثقة بالحكومة لطرح حل لها يربطها بالتدقيق الجنائيّ.



نداء الوطن : خفايا

تبين ان إحدى شركات الصيرفة من الفئة الاولى قد عمدت في الفترة السابقة بالتعاون مع جهات نافذة الى ابتزاز رجال أعمال عراقيين من خلال تقديم شكاوى كيدية بحقهم وتعميم إشارات حمراء بحقهم للانتربول الدولي ومساومتهم على رفع الإشارات مقابل مبالغ مالية طائلة.

باتت إهراءات القمح في مرفأ بيروت تشكل خطراً على السلامة العامة كونها تنحرف يومياً بمعدل 2 ميلليمتر، وطلبت الجهات الإدارية في المرفأ من العاملين عدم الاقتراب منها بمساحة يبلغ قطرها 50 متراً.

تخوفت مصادر سياسية من ان الرئيس المكلف أصبح أسير تصفية حسابات بين الافرقاء في الداخل وكل يريد استمراره مكلفاً تلبية لمصالحه.



اللواء : أسرار

همس

تُعقد لقاءات بين قطبين في السلطة بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وذلك في إطار تنسيق المواقف من التطورات الأخيرة في الأزمة الحكومية!



غمز

لوحظ أن تسريب بعض معلومات محضر إجتماع مفوض السياسة الخارجية الأوروبية مع مسؤول كبير تختلف عن المواقف التي تم إعلانها من قبل الزائرالأوروبي في تصريحاته الصحفية!



لغز

خسرت جمعية الكشاف المسلم مقعدها التقليدي في الهيئة الإدارية لإتحاد كشاف لبنان لأول مرة منذ تأسيس الإتحاد بسبب تحالفات الجمعية مع جمعيات كشفية حزبية!