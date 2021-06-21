الأنباء الكويتية : "تطبيع" العلاقة اللبنانية مع دمشق

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية :

مضت السلطة اللبنانية في تطبيع العلاقة مع "النظام السوري" عبر خطوة وصفتها المصادر المتابعة بـ «التفافية» على العقوبات الأميركية، حيث عقدت اللجنة اللبنانية- السورية اجتماعا في وزارة الخارجية في دمشق أمس في إطار تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البلدين، وحضر عن رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، ورئيس حزب الاتحاد النائب عبدالرحيم مراد، والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، والأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان، والوزير السابق صالح الغريب عن الحزب الديموقراطي اللبناني، وعن الجانب السوري حضر وزير الخارجية فيصل المقداد، والسفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي، وهذا الاجتماع يأتي في سياق اللقاءات التي تعقد بشكل دوري، لكن المفارقة تكمن في أن المعنيين قرروا الإعلان عن هذا الاجتماع.