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ماذا طلبت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية؟

20
JUNE
2021
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 أقامت نقابة العاملات في الخدمة المنزلية العضو المنتسب الى الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)، لمناسبة مرور عشر سنوات على الاتفاقية الدولية 189 الخاصة بالعمل اللائق للعاملات في الخدمة المنزلية، احتفالا في مقر الاتحاد الوطني، يوم أمس السبت، حضرته سفيرة سري لانكا SHANI CALYANERATNE KARUNARATNE، رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، ممثلون عن سفارات بنغلادش، الفليبين، النيبال، مدغشقر واثيوبيا وعاملات في الخدمة المنزلية في لبنان.

بداية القى عبد الله كلمة أشار فيها الى أن "الاتفاقية الدولية الخاصة بالعاملات في الخدمة المنزلية، والتي وقع عليها لبنان في جنيف في 16 حزيران عام 2011، للأسف الشديد لم يقرها البرلمان اللبناني لغاية اليوم، رغم مطالبتنا المتكررة لذلك، ان عبر المذكرات التي تقدمنا بها للبرلمان اللبناني أو عبر الاعتصامات والتظاهرات وكل أشكال التعبير الديمقراطي من أجل إنصاف العاملات بالخدمة المنزلية واعطائهم اقل حقوقهم الانسانية والغاء نظام الكفالة المجحف بحقهم واعطائهم الحقوق والمكتسبات التي ينص عليها قانون العمل اللبناني".

كما تحدثت سفيرة سري لانكا، مشيدة بالاتحاد الوطني وبرئيسه وبنقابة العاملات في الخدمة المنزلة، وواضعة كل امكاناتها "من اجل اقرار الاتفاقية رقم 189 في البرلمان اللبناني وتحصين العاملات قانونيا وتحريرهم من نظام الكفالة في لبنان". وهنأت الاتحاد الوطني ورئيسه على "النضال الدؤوب من اجل كامل حقوقهم في لبنان".

كذلك تحدثت رئيسة نقابة العاملات في الخدمة المنزلية معاهدة "مواصلة النضال مع الاتحاد الوطني من اجل تحقيق العمل اللائق واقرار الاتفاقية 189"، تلتها أمينة سر النقابة التي تحدثت عن "الظلم اللاحق بالعاملات بهم في لبنان نتيجة نظام الكفالة وعدم اقرار الاتفاقية الدولية 189". أما رئيسة لجنة العاملات السري لانكيات في لبنان، فتعهدت "مواصلة النضال من اجل إلغاء نظام الكفالة المجحف وإقرار الاتفاقية الدولية رقم 189".

وفي نهاية الاحتفال، قدمت العاملات في الخدمة المنزلية وصلات فنية تعبر عن العادات والطقوس الفنية في بلدانهن. 

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