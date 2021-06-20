مرتضى تابع مع مفتي بعلبك الهرمل قضايا إنمائية وزراعية

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استقبل وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى في دارته في بلدة تمنين التحتا، مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح، على رأس وفد. وتم البحث في مواضيع إنمائية وزراعية، لا سيما ملف الدعم للمزارعين.



ونوه الصلح ب "دور الوزير مرتضى في المناطق المحرومة، بعلبك وعكار، بتوجيهات من رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم في مواقفه للرئيس المكلف سعد الحريري لتشكيل حكومة تنتشل الوطن من الانهيار".



واعتبر مرتضى أن "أهمية هذا اللقاء أنه للتداول بشؤون المنطقة على الصعيدين الانمائي والزراعي، فالأولوية بالنسبة إلينا الوقوف مع قضايا ناسنا وأهلنا في المناطق الزراعية".



وشدد على "ضرورة تضافر الجهود للحؤول دون حصول تدهور في القطاع الزراعي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".