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غدا... الطقس قليل الغيوم ورياح

20
JUNE
2021
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال.

وجاء في النشرة الآتي:
- الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة. 
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة) 


- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا خاصة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية. 
الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الحبال والساحل بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء. 
الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية. 
الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية. 


- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة. 


- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س. 


- الانقشاع: جيد على الساحل، ومتوسط مساء على المرتفعات بسبب الضباب. 


- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 70 بالمئة. 


- حال البحر: متوسط الموج. حرارة سطح الماء: 25درجة. 


- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق . 


- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52. 

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