غدا... الطقس قليل الغيوم ورياح

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الجبال.



وجاء في النشرة الآتي:

- الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و 30 درجة)





- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم قليل الغيوم مع رياح ناشطة احيانا خاصة في المناطق الشمالية دون تعديل بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب المحلي على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

الإثنين:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة احيانا دون تعديل بدرجات الحرارة على الحبال والساحل بينما تنخفض بشكل محدود في الداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء:قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.

الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية.





- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 19 الى 29 درجة، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.





- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.





- الانقشاع: جيد على الساحل، ومتوسط مساء على المرتفعات بسبب الضباب.





- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 55 و 70 بالمئة.





- حال البحر: متوسط الموج. حرارة سطح الماء: 25درجة.





- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق .





- ساعة شروق الشمس: 05,27 ساعة غروب الشمس: 19,52.