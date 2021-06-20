برقية من السيد نصرالله إلى الرئيس الايراني المنتخب.. ماذا جاء فيها؟

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أبرق الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله إلى الرئيس الإيراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي مهنئا. وجاء في نص البرقية:

"بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله السيد إبراهيم رئيسي دام عزه.

الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية في إيران.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إنني أبارك لسماحتكم هذا الفوز الكبير والرائع بثقة الشعب الإيراني العظيم وانتخابكم رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران في مرحلة حساسة ومصيرية من تاريخ إيران والمنطقة، مما أحيا الآمال الكبيرة لدى الشعب الإيراني العزيز وشعوب منطقتنا المظلومة بالمستقبل القريب الآتي وبالقدرة على مواجهة كل التحديات والصعاب والتغلب عليها، إن شاء الله، من خلال رئاستكم الثورية وجهودكم المخلصة وفي ظل قيادة سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، دام ظله الشريف وإرشاداته الحكيمة والملهمة.

كنتم يا سيادة الرئيس دائما، عونا للمظلومين والمعذبين والمستضعفين، كما كنتم داعما للمقاومين ومحور المقاومة، طيلة مراحل جهادكم وتصديكم للمسؤوليات المختلفة. واليوم يتطلع إليكم كل المقاومين والشرفاء والأحرار، ومن خلال موقعكم الجديد ويرون فيكم حصنا منيعا وملاذا آمنا وسندا قويا في مواجهتكم المتواصلة ومقاومتكم الدامية ضد كل المحتلين والغزاة والمعتدين والمستكبرين.

أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطيل في عمركم الشريف، وأن يعينكم على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة، ويحقق على أيديكم كل الآمال، وينجز لكم وعده تعالى للمؤمنين الصادقين والصابرين بالنصر والعزة والكرامة".