زياد أسود: تصريح الحريري العلني أسقط ورقة التين

A + A -

غرّد النائب زياد أسود عبر "تويتر" : "تصريح سعد الحريري حول سقوط مشروع اقليمي و انهيار كل الرهانات و تخلي السعودية عن ادواتها في الداخل و دعوته الى التموضع في الداخل اللبناني مع الشيعة كما ورد على لسانه و سرب الى الاعلام يثبت بالفعل ان ما كان يحصل هو صراع خارجي بادوات داخلية ضد سلطة الدولة و سيادتها و امنها. ."

وأضاف أسود: "ان تصريح الحريري العلني عن زجه الشعب اللبناني في صراع و فتن داخلية و لعبه الطائفي كجزء من مشروع إقليمي اسقط ورقة التين عن طبقة سياسية هي ٨ و ١٤ حولت لبنان الى ساحة صراع و هنا من يتحمل مسؤولية الموت و الدم،الفتن والتهديد الأمني، فوضى النازحين،الإرهاب و الانفجارات و الخلل الامني."