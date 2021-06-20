الأمين العام لتيار «المستقبل» : اعتذار الحريري مطروح إذا استمرّ الأفق مسدوداً

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أكد الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري أن ملف تشكيل الحكومة يدور في حلقة تعطيل ممنهجة أبطالها فشلوا في كل شيء، إلا بأخذ البلد إلى جهنم، لافتا إلى أنّ اعتذار الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري مطروح.



واعتبر الحريري، خلال لقاء لإعلان مرشح «المستقبل» لنقابة المهندسين في بيروت، أنّ فريق رئيس الجمهورية ميشال عون لا يريد شيئا في الملف الحكومي حسب البيانات وفوق الطاولة ولكنّه في حقيقة الأمر وتحت الطاولة يريد كل شيء، وبات لزاما عليه أن يدرك أن سياسة التعطيل للابتزاز ما عادت تنفع لا مع رئيس الحكومة المكلف ولا مع غيره.



وشدد على أن الأولوية اليوم عند الرئيس المكلّف هي لتأليف حكومة مهمة لكن إذا استمر الأفق مسدودا فإن الاعتذار بات من الخيارات المطروحة على الطاولة، لأن الحريري لن يقبل بتسليم البلد للفراغ، ولن يرضى بتسليم موقع رئاسة الحكومة للفراغ، وسيقوم بكل ما يستطيع لكسر حلقة الجمود والتعطيل، لعلهم يعودون إلى كتاب الدستور، ويتم تشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين، في ظل هذا العهد القوي الذي يتفرج على طوابير الناس أمام محطات الوقود والصيدليات، وما زال يتحدث بخطاب طائفي ولّى زمانه، آملا أن يتغير هذا الواقع، وأن تتم الملاقاة في منتصف الطريق تحت سقف دستور الطائف، وليس تحت سقف دستور باسيل وجريصاتي (سليم جريصاتي مستشار رئيس الجمهورية).