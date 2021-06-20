الأنباء الكويتية : جنبلاط قد ادرك ان التحالفات والعداوات .. فقدت وظيفتها .. فقرر العودة الى الجذور

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بعض ما جاء في مقال عمر حبنجر في الأنباء الكويتية :

تصدرت المشهد الحكومي، التسوية السياسية التي اعاد النائب السابق وليد جنبلاط تذكير الاطراف "المتنابذة" بها، وعلى القاعدة اللبنانية التقليدية، «لا غالب ولا مغلوب».

ويقول جنبلاط ان مبدأ التسوية، ليس بدعة، بل اساس في الحياة السياسية، وتوجه الى المعنيين بقوله: تذكروا بأن الحقد يقتل صاحبه اولا.

ويبدو ان جنبلاط، صاحب الرادارات السياسية الحساسة، ادرك ان التحالفات والعداوات والاحتلالات التي جرت على ارض لبنان، او على حسابه كدولة وكيان، فقدت وظيفتها، فقرر العودة الى الجذور، الى الاعتراف بالخطأ والاعتذار كما يقول الوزير السابق يوسف سلامة.

واللاغالب ولا مغلوب مقدمة للقاعدة التي انتهت اليها جميع الحروب والثورات والاضطرابات في لبنان ماضيا وحاضرا، وهي «عفا الله عما مضى» و«عفو الله عما مضى»، يعني كف التعقبات، عن كل من قتل وسلب ونهب ودمر وافقر وهجر، الى آخر سلسلة الموبقات المعاقب عليها في قانون العقوبات اللبناني.