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مدير عام النقل تفقد مرفأ الصيادين في القلمون ووعد بالسعي لتنفيذ كاسر الأمواج

19
JUNE
2021
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تفقد المدير العام لوزارة النقل الدكتور احمد تامر مرفأ الصيادين في القلمون يرافقه المهندس باتريك سليمان والمهندس ربيع عبود، وكان في استقبالهم الرئيس المكلف بأعمال البلدية طلال دنكر وبسام حليحل، ورئيس تعاونية صيادي الاسماك في القلمون خالد كسن. وبعد جولة في ارجاء المرفأ تم الاطلاع على الخرائط الجديدة المعدة لإقامة كاسر للامواج بغية منعها من اجتياح مراكب الصبادين، اضافة الى الحد من تأثير التيارات المائية على المراكب، سواء من خلال المد البحري او الامواج العاتية التي تتسبب بها الرياح الشرقيه.

بعد الجولة اكد الدكتور تامر انه سيبذل "كل الجهود ووضع كل الامكانيات المتوفرة لكي يبصر هذ المشروع النور ويصل الى خواتيمه من اجل المساهمة في مساعدة الصيادين"، لافتا الى ان "الجولة اليوم هي من اجل المتابعة الميدانية للاطلاع على التعديلات المطلوبة لتأهيل المرفأ، والعمل على تأمين الحماية التامة للمراكب أثناء العواصف والأمواج العاتية".

بدوره شكر دنكر "الدكتور تامر على حضوره واهتمامه لقضايا الصيادين الملحة والحيوية لحياتهم اليومية"، مثنيا على الجهود التي بذلت من قبل المهندسين من اجل اتمام هذا المشروع.

وفي الختام تم الاتفاق على موعد لزيارة ميدانيه ثانيه خلال الاسبوع المقبل لبحث المزيد من التفاصيل التي تتعلق بتحسين وضع المرفأ، وتسهم في تحقيق حلم الصيادين.

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