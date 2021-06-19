نور اول روبوت- سياسي افتراضي لبناني يترشح الى الانتخابات النيابية

يقول الشباب في فريق عمل نور ان الداتا المزود بها نور لا تعرف الطوائف و لا الفساد ولا ازدواجية المعايير ولا الزبائنية..

حاليا يتم التحضير لأول ظهور لنور في مؤتمر صحافي قبل الانتخابات ليعرض برنامجه و يجيب على اسئلة الصحفيين..

على أمل أن تكتب الايام نجاح التجربة اللبنانية في انتاج نور، ثاني سياسي افتراضي في العالم بعد التجربة النيوزيلاندية مع الروبوت سام الذي ترشح عام ٢٠٢٠.