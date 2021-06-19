نور اول روبوت- سياسي افتراضي لبناني يترشح الى الانتخابات النيابية

هي فكرة المدرب الدولي مروان الاسمر و تنفيذ مجموعة من الطلاب الجامعيين اللبنانيين (المتطوعين مجاناً) الذين اطلقوا " نور " الروبوت اللبناني ليترشح افتراضيا الى الانتخابات النيابية عبر تصويت الكتروني خاص به.
يحمل نور ملفاً واحداً هو ملف الشباب اللبناني بأبعادٍ ثلاثة التعليم - الصحة النفسية - الرياضة.يقول مروان الاسمر ان فوز نور بعدد أصوات مرتفع ،هو دليل ان الشابات و الشباب اللبنانيين على اختلاف انتمائاتهم، بإستطاعتهم الاتفاق
ولو افتراضياً على ملف واحد يجسد مصلحتهم الوطنية و الشخصية هو فعلياً برنامج نور الانتخابي المفصل لملف الشباب.
يقول الشباب في فريق عمل نور ان الداتا المزود بها نور لا تعرف الطوائف و لا الفساد ولا ازدواجية المعايير ولا الزبائنية..
حاليا يتم التحضير لأول ظهور لنور في مؤتمر صحافي قبل الانتخابات ليعرض برنامجه و يجيب على اسئلة الصحفيين..
على أمل أن تكتب الايام نجاح التجربة اللبنانية في انتاج نور، ثاني سياسي افتراضي في العالم بعد التجربة النيوزيلاندية مع الروبوت سام الذي ترشح عام ٢٠٢٠.