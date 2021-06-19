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توقيف شبكة ترويج مخدرات

19
JUNE
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: "في إطار مكافحة عمليات تجارة وترويج المخدرات، وبنتيجة الجهود الاستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى تحديد كامل هويات أفراد إحدى شبكات الترويج في محافظة جبل لبنان، والتاجر الذي يمدهم بالمخدرات، وهم كل من: ر. ب. (مواليد العام 1995، سوري)، التاجر م. ح. (مواليد العام 1997، لبناني) وزوجته: م. ج. ك. (مواليد العام 1996، لبنانية)، ر. ب. (مواليد العام 1997، لبناني)، غ. خ. (مواليد العام 1996، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم مخدرات. 

بتواريخ 8 و9 و 10/6/2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة نفذت قوة من الشعبة مداهمات وكمائن في مناطق: الدورة: صربا، فيطرون وزوق مكايل، نتج عنها توقيف جميع المذكورين أعلاه.

ضبط بحوزة الثاني /54/ ظرفا تحتوي على حوالى /200/غ. من مواد مخدرة متنوعة (كوكايين، هيرويين، حشيشة كيف، سالفيا، حبوب كبتاغون)، إضافة إلى ضبط مبلغ مالي.

وبتفتيش منازلهم عثر على: /2.240/ كلغ. من مادة حشيشة الكيف. /7/ أكياس نايلون بداخلها مادة الماريجوانا زنتها /205/غ. كمية من حبوب الكبتاغون زِنتها /135/غ

3 مزازين حساسة، و9 دفاتر ورق لف سجائر، ومسدس حربي، وبندقية نوع بومب أكشن، وهواتف خلوية ومبالغ مالية.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تجارة المخدرات وترويجها، كما اعترفوا بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني في حقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص". 

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