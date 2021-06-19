تجمع الأطباء: لاعلان انتفاضة الأطباء الكبرى

A + A -

دعت هيئة مكتب اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في تجمع الأطباء، مجلسي نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، الى "إعلان انتفاضة الأطباء الكبرى أسوة بقرار نقابة المحامين في بيروت".



وطالب التجمع، النقابتين، ب "الدعوة الى ما يشبه جمعية عامة استثنائية، للاطباء من خلال وسائل التواصل الالكتروني، لبحث هذا الموضوع وإقراره، نظرا لعدم امكان عقدها في بيت الطبيب، في ظل الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا"، مقترحا أن "تستمر هذه الانتفاضة حتى تحقيق المطالب الملحة، وفي مقدمتها إقرار الضمان الصحي مدى الحياة بعد سن التقاعد، دراسة امكانية زيادة التعرفة الطبية بالتنسيق بين الوزارة والنقابتين وجميع الهيئات الضامنة، وإقرار قانون معجل لحصانة الطبيب".