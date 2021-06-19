"التجمع من أجل لبنان في فرنسا" نظم مناظرة بين المحامي وديع عقل وطارق وهبة‎‎

اطلق "التجمع من اجل لبنان في فرنسا" مبادرته الجديدة للتقريب بين اللبنانيين عبر "مناظرات التجمع من اجل لبنان" وهو لقاء يجمع بين شخصيتين من خلفيتين سياسيتين مختلفتين يناقشان سوية في مواضيع جوهرية تهم كل اللبنانيين في جو منفتح، صريح وراقٍ بعيد عما نشهده اليوم من مبارزات اعلامية. انه لقاء من الانتشار اللبناني الى الانتشار اللبناني اولاً والى كل اللبنانيين يهدف التجمع من اجل لبنان من خلاله الى الدفع باتجاه حلول وفتح ابواب وايجاد نقاط التقاء.

وقد جرت المناظرة الاولى مساء الخميس ١٧ حزيران مباشرة عبر صفحة التجمع من اجل لبنان على الفيسبوك وكان ضيفيها الاستاذ وديع عقل والاستاذ طارق وهبة وهما ينتميان الى موقعين سياسيين متواجهين حالياً في لبنان وقد ادارت النقاش الصحافية راشيل كرم.

وبعد كلمة ترحيبية من الدكتور ايلي حداد، رئيس التجمع من اجل لبنان تلاه السيد الان حردان منسق المشروع ، اطلقت راشيل كرم المناظرة وادارتها والتي كان موضوعها "الازمة اللبنانية: واقعها وآفاقها". وقد تحدث كل من الضيفين عن وجهة نظره في توصيف اسباب ذه الازمة وخاصة في كيفية الخروج منها، وقد اجابوا بعد ذلك على اسئلة الصحافية كرم.

وقد تميزت هذه المناظرة الاولى من حيث الشكل بالهدوء في الخطاب والتوازي في اوقات الكلام وبتسلسل منطقي وعلمي للافكار المطروحة. اما من حيث المضمون فقد تميز بالالتقاء على نقاط عدة في السياسة وفي النظام يمكن البناء عليها لتنظيم الخلاف وللتأسيس للبنان الغد.

وسيكمل التجمع من اجل لبنان بلعب دوره وتأدية واجبه من خلال حضوره الفاعل في الانتشار اللبناني في كل ما يمكن ان يخدم لبنان المقيم خاصة في الظروف العصيبة الحالية التي يمر بها.

بامكانكم مشاهدة المناظرة عبر الرابط التالي: