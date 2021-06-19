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ضبط لحوم رتش دجاج في أسواق طرابلس

19
JUNE
2021
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ضبطت دورية من المراقبين الصحيين في بلدية طرابلس، خلال الكشف اليومي على ملاحم سوق العطارين في المدينة القديمة، لحوما غريبة بكميات كبيرة، تباع بأسعار مخفضة جدا.

وبناء على توجيهات رئيس البلدية رياض يمق وبمؤازرة دورية من شرطة البلدية، أخذت المراقبة في الدائرة الصحية هنا الوزة، عينات عشوائية من ملاحم عدة، وأرسلتها الى مختبر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال بإشراف شرطة البلدية، وبعد أسبوع أظهرت نتائج العينات أن اللحوم غير مطابقة للمعايير الصحية، وهي ليست لحوما بل عبارة عن "رتش دجاج" فقط، يخلط بالصبغة لتجميل لونه وهو غير صالحة للأكل. وعلى الفور، أبلغ قائد الشرطة المؤهل أول ربيع حافظ، المدعي العام الاستئنافي في الشمال، وتم تحرير كتاب باسم رئيس البلدية الى المحافظ القاضي رمزي نهرا، مرفقا بكل المعطيات ونتائج الفحوص، موثقة من إدارة مختبر غرفة طرابلس. وجاء رد المحافظ على الكتاب بإحالة الملف على مندوبي وزارة الزراعة والمراقبين الصحيين في مصلحة الصحة في الشمال.

وناشد يمق المعنيين في محافظة لبنان الشمالي والنيابة العامة الاستئنافية، "العمل على منع استيراد هكذا لحوم وتوزيعها في أسواق طرابلس، وتكليف القوى الأمنية مصادرتها وتسطير محاضر ضبط فورا بحق أصحاب الشركات المخالفة والملاحم على حد سواء، حفاظا على الأمن الغذائي وسلامة المواطنين في طرابلس". 

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