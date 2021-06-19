بوريل من بعبدا: لا مساعدات من دون اصلاحات... ولم يتم اتخاذ قرار بشأن العقوبات حتى الساعة

A + A -

التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل وعرض معه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ودور الإتحاد الأوروبي في مساعدته على تجاوزها.

واكد بوريل بعد لقائه الرئيس عون ان لبنان يحتاج إصلاحات لمواجهة الأزمة الحالية والاتحاد الأوروبي مستعد لمساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية شرط قيام لبنان بالاصلاحات اللازمة، لافتاً الى ان الأزمة التي يواجهها لبنان هي محلية وداخلية والعواقب على الشعب كبيرة جداً وعلى القادة تحمّل مسؤولياتهم ويجب تشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات الأساسية فوراً.

واعتبر بوريل ان هناك مقترحات أوروبية بفرض عقوبات على قادة سياسيين في لبنان وسنحاول تجنبها ونأمل ألا نضطر إليها، مؤكداً انه في الوقت الحالي العقوبات لم يتم الاتخاذ قرار بشأنها وفي حال تم تطبيقها فهي لتحفيز الطبقة السياسية لاتخاذ المنحى المناسب.

ومن جهة اخرى، شدد بوريل على ان الانتخابات المتوقعة في العام 2022 يجب ان تحصل ضمن التواريخ المحددة وعدم ارجاء هذه الانتخابات ومستعدون لمهمة المراقبة الانتخابية اذا وردتنا دعوة من اجل لذلك.



