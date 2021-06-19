مبادرة جنبلاط لصيغة حكومية على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"

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نقلت صحيفة “اللواء” عن مصادر مقربة من الرئاسة الأولى، قولها: “إنَّ ما طرأ أخيراً وأدى إلى تعليق الاتصالات الحكومية ستكون له انعكاساته على ايصال الملف إلى خواتيمه بمعنى آخر ان الامل مفقود بأي خرق بعدما باتت الصورة واضحة حول قراءة مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري والحاجة إلى تحديد بعض النقاط، التي يتعين التركيز عليها.

ولفتت إلى انه قد تكون هناك تحركات أخرى لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يكرر اهمية التسوية ويخشى من قادم الأيام.

ولملء الفراغ “الاتصالي” بالإجراء المناسب، تحدثت المصادر عن توجه لدى الحزب التقدمي الاشتراكي بعد تغريدة جنبلاط للقيام بمبادرة لصيغة حكومية على قاعدة “لا غالب ولا مغلوب”، بالتزامن أو التسابق مع خطوة رئاسية ربما يؤشر على عناوينها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمته غداً.