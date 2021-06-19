عناوين الصحف ليوم السبت 19 حزيران 2021

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الأخبار

عون - برّي: الجولة المتأخّرة خمس سنوات

‫مجلس النواب والحكومة ومصرف لبنان يرفضون تحمّل المسؤولية: رفع الدعم من دون شبكة أمان!

‫المعارك تنحسر والوفيات ترتفع: لماذا لا يستريح الموت في سوريا؟

البناء

ورطة أردوغان في أفغانستان وأذربيجان تُغضِب بوتين… وبايدن لتنازلات أمام بوتين في سورية

الانتخابات الإيرانيّة: مشاركة قياسيّة مقارنة بسابقاتها… والمفاوضات في فيينا غير متّصلة

عزل الشارع عن التجاذبات وتهدئة الخطاب… بعد تحميل بعبدا لبرّي إحباط اعتذار الحريريّ

اللواء

«خراطيم التأليف» ترتفع .. وتحذير أوروبي من «إدارة الفوضى»

برّي يريد ضمانات لمبادرته .. وجنبلاط يملأ الفراغ .. وبخاري يُرحّب «بالحرب على المخدارت»

الديار

عون سيدعو الى طاولة حوار ...ولبنان على مشارف الانفجار الاقتصادي الكبير

الاتحاد الاوروبي: عشرة ايام لتشكيل الحكومة والا العقوبات

الجمهورية

إدانة دولية: قادة لبنان خربوه

الانتخابات الإيرانية..تشديد قبضة المحافظين

هدنة غير معلنة.. مخاوف على الاستقـــرار.. عون والحريري: خطوتان متوقعتان