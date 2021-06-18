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مقدّمة نشرة أخبار OTV – الجمعة 18 حزيران 2021

في غياب الأحداث السياسية البارزة، مرفأ بيروت كان اليوم مجدداً عنوان الحدث.

فبشكل مفاجئ، وصل وزير الداخلية محمد فهمي إلى المدخل الرئيسي للمرفأ، لجهة إدارة مبنى الجمارك، حيث تم ضبط ملايين حبوب الكبتاغون الموضبة بإحكام، والمعدة للتصدير إلى السعودية. وتأتي الخطوة في سياق تكثيف العمل لضبط تهريب المخدرات، بناء على قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة الرئيس ميشال عون إثر الازمة الاخيرة مع السعودية، حيث دعا فهمي في كلمة من المرفأ الدول كافة الى استعادة ثقتها بلبنان، الذي تنفذ أجهزته المعنية مهماتها باللحم الحي.

وباللحم الحي أيضاً يواصل اللبنانيون حياتهم اليومية، في ضوء انسداد الافق السياسي، وانسحاب المراوحة في الملف الحكومي على الملفات المعيشية الضاغطة التي تتفاقم يوماً بعد يوم، من البنزين إلى الادوية والمستشفيات والمستلزمات الطبية، مروراً بمأساة الدعم التي لا تزال تنتظر قراراً جريئاً بالترشيد وإقرار بطاقة التمويل.

وفيما يصل الى بيروت في الساعات المقبلة الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، الذي تلفت المعلومات إلى أنه يحمل رسالة مفادها وجوب الحفاظ على الاستقرار، ومنع الانزلاق نحو الفوضى، والحؤول دون الانهيار، على اعتبار أن الأمر بمثابة الخط الأحمر، تترقب الاوساط السياسية كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل التي تنقل مباشرة على الهواء التاسعة والنصف من قبل ظهر الاحد المقبل، وقد وصفتها اوساط متابعة بغير العادية، مؤكدة أنها ستتضمن كلاماً واضحاً وطروحات متقدمة تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. غير ان بداية النشرة من الكبتاغون المضبوط في مرفأ بيروت.