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يستولي على أموال سائقي سيّارات الأجرة بطريقة احتياليّة

18
JUNE
2021
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

 

الحاقاً لبلاغنا السابق بتاريخ 16/06/2021، المتعلّق بتعميم صورة شخص مطلوب للقضاء، ومن أصحاب السّوابق الجرمية، ويدعى:

 

ك. س. (مواليد عام1980، لبناني)

 

الّذي أقدم بتواريخ وأماكن مختلفة على سرقة مبالغ مالية من عددٍ من سائقي سيّارات الأجرة بطريقة احتيالية من خلال إيهامهم أنّه بحاجة ماسّة إلى مبلغ من المال ليتمكّن من شراء جهازٍ طبّي لابنه، وأنّه سيعيد المبلغ إلى السّائق فور وصوله إلى المستشفى حيث يتلقى ابنه العلاج، لكنّه يستولي على الأموال ويتوارى عن الأنظار.

 

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصل مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية الى تحديد مكان تواجده، وتمكن من إلقاء القبض عليه في محلة فرن الشباك، وضبط بحوزته مبلغ /200/ $ مزيف.

 

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ أكثر من /20/ عملية احتيالية، كما تبين انه مطلوب بموجب /4/ ملاحقات قضائية بجرائم: سرقة وسلب واحتيال.

 

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور الى مركز فصيلة ميناء الحصن في وحدة شرطة بيروت الكائن في ثكنة برب الخازن - فردان، أو الاتصال على الرقم 361803-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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