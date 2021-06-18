وزير الداخلية بشكل مفاجئ في مرفأ بيروت .. هذا ما حصل!

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ضبطت شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك، في مرفأ بيروت اليوم الجمعة، كميّة كبيرة من حبوب الكبتاغون موضّبة في مستوعبين محمّلين بالحجارة، مُعدّة للتهريب إلى السعودية.



وفي السّياق، وصل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي إلى مرفأ بيروت بشكلٍ مُفاجِئ ومن دون إنظار مُسبق للكشف على كميّات المخدرات المضبوطة.



وفي تصريح له، لفت فهمي الى أن "ملايين حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها كانت وجهتها مدينة جدة في السعودية".



واضاف :"اطلب من كافة الدول ان تثق بلبنان كما في السابق، وعلى جميع اللبنانيين ان يضعوا يتعاونوا مع السلطات اللبنانية لاعادة الثقة ببلدهم".