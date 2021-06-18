البراكس: "خطوة إيجابيّة" تتعلّق بإستيراد المحروقات!

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اعتبر عضو “نقابة اصحاب محطات المحروقات” الدكتور جورج البراكس في بيان، أن “ما اعلنه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر بالامس عن استعداد مصرف لبنان لفتح الاعتمادات المطلوبة لاستيراد المحروقات على اساس سعر صرف 3900 ليرة لبنانية لحين اقرار البطاقة التمويلية التي تمثل المدخل الالزامي لبداية رفع الدعم عن مادة البنزين، خطوة ايجابية نحو حلحلة موقتة لموضوع شح المادة في الاسواق وعملية انقاذ للموسم السياحي الذي نعول عليه لانعاش الاقتصاد الوطني بعد ركود دام اكثر من سنة ونصف السنة. والعبرة تبقى في التنفيذ”.



وقال: “المطلوب لوضع حد لطوابير العار واعادة المواطنين الى بيوتهم واعمالهم، يبقى باستقرار فتح الاعتمادات لاستيراد كميات تكفي حاجة الاسواق وبصورة مستمرة ومتواصلة، وتأمين وصول مادتي البنزين والمازوت الى جميع المحطات على كافة الاراضي اللبنانية من دون انقطاع. وإلا لن نشهد نهاية لهذه المأساة”.