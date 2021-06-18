حمدان: فلسطين هي البوصلة الأساسية التي يجب ان نتجه جميعا اليها

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استقبل العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون وعضو الهيئة القيادية الدكتور محمد حمزة، وفداً من الأحزاب العربية ضم الدكتور محمد النمر القائم بأعمال الامين العام للحزب العربي الديمقراطي الناصري، والدكتور حسن موسى عضو المكتب السياسي للحزب العربي الديموقراطي الناصري وامين العلاقات العربية والدولية، والسيد محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومي الناصري، والدكتور احمد ويحمان رئيس المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع، والدكتورة نعيمة ابو مصطفى من فلسطينيي مصر، بحضور الدكتور محمود الشربيني عضو الامانة العامة للمؤتمر الناصري العام، في مقر المرابطون.



بعد اللقاء، قال الدكتور احمد ويحمان رئيس المرصد المغاربي لمناهضة التطبيع: أن معركة سيف القدس بشرت بنهاية الكيان الصهيوني، وأصبحنا بصدد العد العكسي لزوال هذا المغتصب.

قمنا بجولة على أرض الواقع…