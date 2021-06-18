عملية تهريب كبيرة .. في مطار بيروت!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه عند الساعة 3:30 فجراً من تاريخ 17/6/2021، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار مزيفة جرى ضبطها، كانت مخبّأة داخل أمتعة، وذلك أثناء محاولة 3 مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا، وهم كل من:



م. م. (مواليد عام 1982)

و. خ. (مواليد عام 1994)

أ. أ. (مواليد عام 1998)



وأشارت المديرية، إلى أنه بالتحقيق معهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الثاني والثالث، أن (م. م.) هو الرأس المُدبّر للعملية، بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا، وأُودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائيّة، للتوسّع في التحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.