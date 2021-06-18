الجيش ينعي عميدًا متقاعدًا

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نعت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، العميد الركن المتقاعد عفيف شعبان، الذي توفي بتاريخ 17 / 6 / 2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
- من مواليد: 1 / 7 / 1931 شحيم - الشوف.
- تطوع في الجيش بتاريخ 15 / 10 / 1951، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 21 / 9 / 1954، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارا من 1/1/ 1980.
- حائز عدة أوسمة.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- متأهل وله أربعة أولاد.
- ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 6 / 2021 الساعة 12.30 من المستشفى المركزي - مزبود إلى جبانة بلدة شحيم - جبل سويد، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عند الساعة 14.30، ويوارى في الثرى في جبانة البلدة المذكرة.
تقبل التعازي عبر الاتصال ب:
ابن الفقيد (أحمد) 223110/ 03
إبنة الفقيد (رولا) 988844/ 03
ابنة الفقيد (ندى) 773703/ 03
إبنة الفقيد (منى) 854441/ 03