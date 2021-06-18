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أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 حزيران 2021

18
JUNE
2021
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الجمهورية

أبلغت جهة أمنية لبنانية رسمية الى سفارة أجنبية في بيروت تحذيراً من احتمال تعرّضها أو تعرّض أهداف لها في دولة مجاورة الى الإعتداء.

يُقرّ فريق السلطة بأنه من المستحيل الإتيان بمسؤول في موقع حسّاس من دون غطاء أو موافقة رئيس تيار من الطائفة نفسها.

حزب تاريخي يُراهن أن موقف رئيسه الثابت في تصعيده سيعيده إلى الصفوف الأولى في محيطه على رغم وجود نقمة كبيرة ضد الأحزاب.

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اللواء

أعطيت الأولوية لتوفير الدواء والألبسة والغذاء في مؤتمر باريس، أمَّا الشق المالي، فمرتبط بالصندوق السيادي، إذا تشكّل برعاية فرنسية.

زادت السرقات، وتعددت أوجه الاستخدام، من موجودات الطوابق الأرضية إلى السرقات المعتادة؟

تمكنت مجموعة من المصارف من توفير الدولارات اللازمة لدفع ما يلزم إنفاذاً للتعميم 158.

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نداء الوطن

نُقِل عن مرجع سياسي ان اللقاء بين رئيس “التيار الوطني الحُرّ” وسفيرة فرنسا، تمحور حول إبلاغ باسيل باجراءات تتعلق بالعقوبات الفرنسية التي تدخل حيز التنفيذ تدريجاً، وأما مشاركة الوزيرة السابقة ندى البستاني في اللقاء فكانت بهدف تقديم شهادتها الدفاعية عما أثير عن شبهات الفساد في ملفات “الطاقة”.

انكبّت دوائر قصر بعبدا على إعداد دراسة دستورية حول تفسير القيمة القانونية لمداولات اتفاق الطائف المتعلقة بالمرجع المختص بتفسير الدستور ومهلة تأليف الحكومة.

تبيّن ان اقتراح البطاقة التمويلية يفرض تعامل حامليها بواسطة البطاقات المصرفية مما يوحي باستحالة تطبيقها في ظل رفض التجار قبول الايفاء من خلالها واشتراطهم الدفع النقدي ثمناً للسلع الاساسية.

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الأنباء

زيارة كانت متوقعة لمرجعية سياسية الى مقر رسمي يبدو أنها بحكم المؤجلة.

لم يقتصر لقاء مرجعيتين على الحديث عن الاستحقاق الحكومي بل تعداه الى نقاط أخرى.

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البناء

توقعت مصادر عمانيّة ان يبصر اتفاق وقف النار وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن نهاية شهر حزيران. وقالت إن الموافقة المبدئية على فتح المطار والميناء قد تمّت. والباقي هي ترتيبات يجب أن يشملها الاتفاق ويقبلها الفريقان السعودي واليمني لجهة الضوابط والرقابة والتفاوض حولها يتقدّم.

يعتقد مرجع دبلوماسي أن شبكات الأمان التي يجري ترتيبها للجيش وللبطاقة المالية للعائلات الأشد فقراً تمهيداً لرفع الدعم من دون تشكيل الحكومة تعبّر عن قرار خارجيّ بترك اللعبة السياسيّة اللبنانية من دون ضوابط ما عدا منع الفوضى، وصولاً للحظة تسمح بالتفرّغ لإنتاج نظام جديد يتأقلم مع متغيّرات المنطقة.

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