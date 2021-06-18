غجر عن رفع الدعم و "الشي التاني" : هكذا سيكون سعر صفيحة البنزين على أساس 3900 ل.ل !

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قال وزير الطاقة ريمون غجر لـ"صار الوقت" عبر mtv مع الاعلامي "مرسال غانم": "الناس تخاف من رفع الدعم لذا تقف ساعات طويلة امام محطات الوقود لملء خزانات سياراتها بالبنزين، عدا عن تخزينه عبر الغالونات أينما كان، رغم أنه مواد متفجرة ويشكّل خطراً على السلامة العامة.

وأوضح قائلاً: "ابلغني حاكم مصرف لبنان ايقاف الدعم، مشيرا الى ان البديل هو البطاقة التمويلية ولكن الامر يحتاج لموافقة مجلس النواب".

اضاف: "تم فتح 5 اعتمادات من قبل مصرف لبنان وهي تكفي السوق 20 يومًا ومن الان الى حينه علينا البحث عن حلول".

ولفت وزير الطاقة الى ان مصرف لبنان اقترح ان يسير بالاعتماد على اساس ٣٩٠٠ ل ل في المرحلة اللاحقة، كاشفًا أنه "قد يصبح سعر صفيحة البنزين ٦٥٠٠٠ إذا أصبح الدعم على أساس ٣٩٠٠ ل ل".

وشدد على أن ال "شي تاني" الذي قصده في تصريحه بعد اجتماع لجنة الطاقة في مجلس النواب اليوم هو "البطاقة التمويلية"، معتبرًا أن من يمتلك أكثر من سيارة يستطيع دفع سعر صفيحة البنزين على السعر الجديد بعكس من يمتلك سيارة واحدة.

وقال: "ما قصدته اليوم حينما تكلمت عن ضرورة البحث عن بديل عندما يصبح سعر صفيحة البنزين 200 ألف هو البطاقة التمويلية".

ولفت إلى "أننا نقوم برفع دعم تدريجي عن المحروقات"، معتبرًا أن رفع الدعم عن المازوت يُعدّ أصعب من رفعه عن البنزين لأنّ المازوت يُستخدم لإنتاج الكهرباء والبديل هو البطاقة التمويلية.

وكرر أن البطاقة التمويلية تهدف لحماية الناس الذين هم أكثر عرضة للمعاناة جراء ارتفاع الأسعار.

وردا على سؤال، قال: "أنا وزير طاقة ولم أرَ ملفات فساد في الوزارة"، مشيرًا إلى "ملف البواخر أمام القضاء وما سيصدر من أحكام حول هذا الملف سيعلن عنه".