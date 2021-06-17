living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء كسروان قامت بوقفة تضامنية دعما لمواقف الرئيس ميشال عون

17
JUNE
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

دعمًا لمواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدّاعية للإصلاح ومحاربة الفساد، قامت هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحرّ بوقفة تضامنية شارك فيها عدد من مسؤولي وناشطي التيار في مكتب الهيئة في جونيه.
تخلل التجمّع سلسلة كلمات أوّلها لمنسّق هيئة قضاء كسروان الفتوح الأستاذ داني ضو، دعا فيها إلى تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأقرب وقت ممكن لإنهاء معاناة الشّعب ، مذكّرًا بتحذير الرّئيس عون في العام 1990 من النّتائج الوخيمة التي وصلت إليها البلاد اليوم حين قال" أرسلناكم إلى الطّائف بوثيقة سلام فعدتم بوثيقة استسلام". ضو أشار إلى أنّ التيار اليوم سيمنع تكرار مجزرة 1990 لأنّه من الفئة التي تريد الإصلاح وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشّعب اللّبناني وما يشهد على ذلك قول رئيس التيار جبران باسيل " خذوا الحكومة وأعطونا الإصلاح" ومن لديه وثائق تثبت العكس فليجاهر بها في الإعلام.
أمّا النّائب روجيه عازار، فقد شدّد على أنّ التيار الوطني الحر هو السّياج الدّاعم الذي يحصّن الرّئيس عون حصن الوطن بأكمله، لافتًا إلى أنّ القناع سقط ومن خاف من مسيرة الإصلاح انقلب عليها ليحمي نفسه ويحافظ على منظومته عبر ضرب صورة الرّئيس القوي والوحيد الذي وقف بوجه فسادهم. عازار أكّد أن التيار لن يسمح بإعادة السّاعة إلى الوراء وسيرفع الصّوت عاليًا لإسقاط كل الأقنعة والبدء بإنهاء منظومة الفساد الذي صار عمرها قصيرًا.
وختامًا كانت كلمة للمخرج شربل خليل أشار فيها إلى أنّ عصابات الطّائف نفسها التي حاربت الرئيس عون منذ ثلاثين عامًا تحاول إعادة الكرّة اليوم وإعاقة مسيرته الإصلاحية و محاربة الفساد الذي هم متورّطون به. خليل جدّد ثقته والتيّاريين بالرّئيس عون وفكره الذي سينقذ لبنان وينتصر حتمًا.
بالإضافة إلى سلسلة من المواقف والتّصاريح.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout