هيئة قضاء كسروان قامت بوقفة تضامنية دعما لمواقف الرئيس ميشال عون

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دعمًا لمواقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدّاعية للإصلاح ومحاربة الفساد، قامت هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطني الحرّ بوقفة تضامنية شارك فيها عدد من مسؤولي وناشطي التيار في مكتب الهيئة في جونيه.

تخلل التجمّع سلسلة كلمات أوّلها لمنسّق هيئة قضاء كسروان الفتوح الأستاذ داني ضو، دعا فيها إلى تشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح بأقرب وقت ممكن لإنهاء معاناة الشّعب ، مذكّرًا بتحذير الرّئيس عون في العام 1990 من النّتائج الوخيمة التي وصلت إليها البلاد اليوم حين قال" أرسلناكم إلى الطّائف بوثيقة سلام فعدتم بوثيقة استسلام". ضو أشار إلى أنّ التيار اليوم سيمنع تكرار مجزرة 1990 لأنّه من الفئة التي تريد الإصلاح وإعادة الأموال المنهوبة إلى الشّعب اللّبناني وما يشهد على ذلك قول رئيس التيار جبران باسيل " خذوا الحكومة وأعطونا الإصلاح" ومن لديه وثائق تثبت العكس فليجاهر بها في الإعلام.

أمّا النّائب روجيه عازار، فقد شدّد على أنّ التيار الوطني الحر هو السّياج الدّاعم الذي يحصّن الرّئيس عون حصن الوطن بأكمله، لافتًا إلى أنّ القناع سقط ومن خاف من مسيرة الإصلاح انقلب عليها ليحمي نفسه ويحافظ على منظومته عبر ضرب صورة الرّئيس القوي والوحيد الذي وقف بوجه فسادهم. عازار أكّد أن التيار لن يسمح بإعادة السّاعة إلى الوراء وسيرفع الصّوت عاليًا لإسقاط كل الأقنعة والبدء بإنهاء منظومة الفساد الذي صار عمرها قصيرًا.

وختامًا كانت كلمة للمخرج شربل خليل أشار فيها إلى أنّ عصابات الطّائف نفسها التي حاربت الرئيس عون منذ ثلاثين عامًا تحاول إعادة الكرّة اليوم وإعاقة مسيرته الإصلاحية و محاربة الفساد الذي هم متورّطون به. خليل جدّد ثقته والتيّاريين بالرّئيس عون وفكره الذي سينقذ لبنان وينتصر حتمًا.

بالإضافة إلى سلسلة من المواقف والتّصاريح.