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لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط انعقدت برئاسة النائب فريد البستاني

17
JUNE
2021
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عقدت اليوم لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة ظهرًا برئاسة النائب د. فريد البستاني وحضور المقرر النائب علي بزي والسادة النواب شوقي الدكاش، علي درويش، وامين شري.
كما شارك في الجلسة سعادة مدير عام الجمارك بالانابة السيد ريمون خوري وسعادة رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، وذلك بحضور رئيس جمعية المزارعين انطوان حويك والاعضاء وسام مسلم وطوني طعمه، كما حضر من جمعية الصناعيين جورج نصراوي ونازاريت صابونجيان.
تركزت الجلسة على موضوع التصدير الى المملكة العربية السعودية الشقيقة والخطوات التي اتخذتها الدولة اللبنانية لمعالجة الثغرات التي تسببت في تهريب المخدرات اليها.
تميّز الحوار بالصراحة والشفافية وكان تقنياً بامتياز بعدما أبدى النواب أعضاء اللجنة آراءهم. وتقدّم النائب شوقي الدكاش بتقرير شفهي لاقى الاستحسان من اعضاء اللجنة وذلك عن الاجتماعات التي عقدها مع النائب ميشال ضاهر والشركات التي تعنى بتصليح السكانرز في عدة معابر. وقد حدّدت اللجنة مع الضابطة الجمركية خطة لمعالجة السكانرز كما أبدت ارتياحها لعرض المساعدة من القطاع الخاص.
وشدّد النواب حرصهم على عمل مرفأ طرابلس وتنشيطه في الاشهر المقبلة والمحافظة على السكانر بالدرجة الاولى ودعوا الى انهاء دفاتر الشروط الى BOT وطالبوا بتقرير مفصّل لشرح التقدّم الذي أحرزته الدولة منذ الاجتماع الذي جرى في وزارة الخارجية في ٧ حزيران ٢٠٢١.
وكانت مشاركة جمعية الصناعيين والمزارعين بناءة اذ تشارك الأعضاء خبرتهم ومعاناتهم في هذا الظرف العصيب بعدما توقف التصدير الى المملكة.
وفي الختام وعدت اللجنة بمتابعة النقاط التي أثيرت في هذا الاجتماع مع السلطات المسؤولة.

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