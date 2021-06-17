صدور التقرير اليومي لمستشفى الحريري وهذا ما جاء فيه

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صدر التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، جاء فيه:
"- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد 19:
Pfizer: 456
AstraZeneca: 183.
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 379 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 10.
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2.
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 1.
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1196 حالة شفاء.
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0.
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 4.
- حالات وفاة: 0.