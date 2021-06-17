نقيب الأطباء يستنكر تسطير محضر ضبط في حق طبيبة

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استنكر نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف في بيان تسطير محضر ضبط بحق طبيبة وتعرضها لسوء المعاملة من قبل عنصر امني، لم يراعي كونها طبيبة، على الرغم من تعريفها عن نفسها، وبعدما انتظرت حوالى اكثر من ساعة في محطة للوقود ونفاد المادة.

وكان ابو شرف قد تواصل عبر رسالة خطية مع وزير الطاقة ريمون غجر وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا لتسهيل عملية تعبئة مادة البنزين للاطباء، كون مهنتهم ملحة وتحتّم عليهم الوصول الى اماكن عملهم في اوقات محددة لتلبية المرضى. وقد اطلعه ابو شقرا عبر الهاتف على الموافقة الشفهية، على ان ترسل الموافقة الخطية في اقرب وقت.

كما تواصل ابو شرف مع مستشار وزير الداخلية العميد الشيخ فيما يتعلق بتسهيل امور الاطباء على محطات الوقود من الناحية الامنية.