لبنان ضمن "البلدان البيضاء"

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صدر عن شركة طيران الشرق الاوسط البيان الآتي:



"تعلن شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية لزبائنها الكرام أن الاتحاد الأوروبي قد صنف لبنان ضمن فئة "البلدان البيضاء" بالنسبة إلى وباء كورونا.



إن هذا القرار الإيجابي لا يعني تلقائياً السماح بسفر اللبنانيين الحائزين على تأشيرة سياحية Visa Type C إلى مختلف دول الإتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب انتظار قرار كل دولة على حدى، لذلك يرجى من المسافرين الكرام التأكد من شروط الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي قبل تنظيم رحلاتهم عبر الرابط التالي https://bit.ly/3zIsswy

تجدر الإشارة إلى أن فرنسا وقبرص هما الدولتان الاوروبيتان اللتان تسمحان حالياً بدخول اللبنانيين حاملي تأشيرة سياحية Visa Type C الى أراضيهما و ينتظر أن يطبق هذا القرار من قبل عدد من الدول الأوروبية".