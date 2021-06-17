اختبأ 7 ساعات منتظراً مغادرة المالكة.. وهذا ما فعله!

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بتاريخ 9-6-2021، أقدم مجهول على الدخول إلى منزل مواطنة في بلدة عقتانيت - جنوب صيدا وسرق من داخله مبلغاً مالياً ومصاغًا ذهبيًا ومجوهرات وألماس وساعات ثمينة قدرت قيمتها بـ/150/ ألف دولار أميركي.

وفي بيان، أشارت قوى الأمن الداخلي إلى أنه "على أثر ذلك، أعطيت الأوامر وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية لتحديد هوية المتورطين.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكّنت القطعات المذكورة من كَشف هوية الفاعلَين وهما:

ع. ا. ن. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) وهو أحد أقارب الضحية.

ر. د. (مواليد العام 1996، فلسطيني)".

وقالت: "بتاريخي 11 و 13-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، جرى توقيف المذكورَين في صيدا. وعثر في منزل الثاني في عبرا على المصاغ الذهبي والألماس، إضافةً إلى خمس قنابل يدوية".

وأضافت: "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وأنّ الأول أدخل الثاني إلى المنزل بطريقة احترافية حيث اختبأ لمدة سبع ساعات منتظراً مغادرة المالكة، لينفّذ بعدها عملية السرقة".

وختمت: "تم تسليم المسروقات المضبوطة لصاحبتها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".