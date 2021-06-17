سليم عون: البعض ينكر على الرئيس عون صلاحياته ويريدونه باش كاتب

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استغرب النائب سليم عون في حديث إذاعي "طريقة الرد على بيان رئيس الجمهورية الذي كان يوصف الحال التي وصلنا اليها في ملف تأليف الحكومة".

وقال:"جوهر الاشكال هو في رفض الأطراف تسمية الرئيس لوزير واحد في الحكومة"، وسأل: "من يسمي الوزراء المسيحيين في ظل عدم مشاركة التيار والقوات والكتائب؟ وأي قوة مسيحية تقبل التحدي الذي يتعرض له رئيس الجمهورية؟"

وأوضح أن "الوزراء الثمانية الذين يدعون أنهم لرئيس الجمهورية، من بينهم وزير حليف من حزب الطاشناق الذي سمى الحريري، ووزير آخر للنائب طلال أرسلان"، لافتا الى أن "البعض ينكر على الرئيس عون صلاحياته ويريدونه "باش كاتب" مهمته محصورة بتوقيع التشكيلة التي يعرضونها عليه".

واعتبر أن "ما حصل أمس كشف حقيقة البعض وهذا ما كان معروفا بالأساس"، لافتا الى أن "الأمور بالأمس ظهرت إلى العلن لا أكثر".