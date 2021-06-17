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أسرار الصحف ليوم الخميس 17 حزيران 2021

17
JUNE
2021
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 البناء : خفايا وكواليس

كواليس
قالت مصادر دبلوماسيّة إن القمة الروسيّة الأميركيّة سجلت تراجعاً أميركياً عن مزاعم التفوّق والتهديد لصالح لغة التعاون والتنسيق وأن الرئيس الروسي حرص على الحفاظ على الندّية والحذر والتريث في تقييم القمة، بينما حاول الرئيس الأميركي التحدّث عن إنجازات لضمان التزامه بالتعّهدات.

 

خفايا

اتخذت الأجهزة الأمنية تدابير استنفار عالية في ظل الارتفاع المتزايد للتشنج في العلاقات الرئاسيّة ومخاطر انعكاسه على الشارع في ظل تداخل السياسي بالاقتصادي والاجتماعي ووجود مخاطر اختراقات للشارع. وتخشى القيادات الأمنيّة من مخاطر خروج الأمور عن السيطرة في مناطق حساسة.

 

 


اللواء : اسرار

همس
ترفض دولة شرقية كبرى، التنسيق في ما خص دعم مبادرة معروفة، لانتشال الوضع من الانهيار.


غمز
بدأ «الفار» يلعب بعبّ مرجع كبير، على خلفية تبدّل في موقف مسؤول غير مدني، يحظى باهتمام دولي.


لغز
ما يزال حزب بارز، يلعب في «النقطة الرمادية»، لحسابات ما تزال قيد الدرس لديه!

 

 


نداء الوطن : خفايا

انتقدت منظمات دولية الدور السلبي الذي تلعبه منظمة الاغذية والزراعة "الفاو" في ادارة البرامج المتعلقة بالقطاع الزراعي في لبنان، حيث تبين قيامها بتعيين عدد من الخبراء والاستشاريين من حصتها البالغة 5% من قيمة قرض البنك الدولي، المخصص لدعم صغار المزارعين بقيمة 10 ملايين دولار.

يسعى عدد من الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الى تبني ترشيحهم من قبل بعض الاحزاب للانتخابات النيابية المقبلة، الامر الذي ينعكس على ادائهم الحكومي ومواقفهم ازاء الازمات الراهنة.

 

 

 

الجمهورية : أسرار

سعي لاستعادة بعض الأملاك المصادرة

تسعى جهات حزبية الى استعادة بعض الأملاك المصادرة منذ سنوات عدة من دون جدوى وخصوصاً أن بعضها مجمّد أمام المحاكم.

 

تمهيد لمؤتمر تأسيسي؟

قال رئيس تيار سياسي بارز: كل ما يجري حالياً من تشنجات وتجاوز للدستور يعزز المخاوف على الطائف ويمهِّد الى المؤتمر التأسيسي.

 

حزب يتفادى الخلافات الطائفية

يتفادى حزب فاعل إثارة حساسية القاعدة الشعبية لمسؤول بارز تفادياً لأي خلافات طائفية.

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