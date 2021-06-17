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"المستقبل" : الحريري لن يقبل تسليم البلد للفراغ .. ربما هذا الأمر مطلبا "للحزب" وعون وباسيل

17
JUNE
2021
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بعض ما جاء في مقال باميلا كشكوريان السمراني في الديار :

عن توجّه الرئيس سعد الحريري بعد ثمانية أشهر من التكليف، يقول المسؤول الإعلامي في تيّار المستقبل عبد السلام موسى إن «الحريري لن يقبل تسليم البلد للفراغ، ربما كان الأمر مطلبا لح-زب الله والرئيس عون و النائب باسيل، لكن الحريري يرى وجوب كسر حلقة الجمود، مع التمسّك الكامل بالمعايير الدستوريّة ورفض معايير عون وباسيل، ما يعني أنّه في حال قرّر الاعتذار، فإنّ مهمّة أيّ رئيس مُكلّف ستكون صعبة جدّاً لعدم قدرته على النّزول تحت سقف المعايير الدستوريّة الّتي حدّدها الحريري».

 

وعن الدور الذي يؤديه ح-زب اللّه في الملف الحكومي، أكّد موسى: «ح-زب اللّه على تناغم مع عون وباسيل، ولو كان يريد حكومة فعلاً لكان عون وباسيل توقّفا عن التعطيل.

 

وعن تلويح التيّار الوطني الحرّ بحركات تصعيدية في حال لم يؤلّف الحريري الحكومة، قال موسى: «التكليف بأكثرية دستورية، ما إلهن جميلة فيه...!».

الديار
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