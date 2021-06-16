رئاسة الجمهورية رداً على بيان رئاسة مجلس النواب: الرئيس سليمان لم يكن يحظى بدعم وتأييد اكبر كتلة نيابية ومع ذلك اعطي على الأقل 3 وزراء

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي:

رداً على رد المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب على البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، من المفيد تذكير من يلزم بأن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدم احقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية او وزارة، له تابع اغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته ان الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً. ومع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح.