كرامي في الجاهلية.. وهذا ما بحثه مع وهاب

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إستقبل رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، في دارته في الجاهلية، النائب فيصل كرامي.



تناول اللقاء موضوع الحكومة، وأكّد الجانبان على ضرورة تشكيل الحكومة، وبأن يسارع الرئيس المكلف سعد الحريري بتقديم تشكيلة واثنين أو ثلاث، وليتم النقاش مع فخامة الرئيس ميشال عون في هذا الموضوع لأنه لا يجوز الإستمرار على الوضع الحالي في اعتقال واختطاف التشكيلة الحكومية.



وتمنى وهاب بعد اللقاء على الجميع وعلى كل شخص له علاقة مباشرة في موضوع التشكيل أن ينزل قليلاً الى الشارع أو يرى الناس ويستقبلهم ويسمع نبض الشارع وكمية المشاكل، والتفكير بالناس العاجزة عن دخول المستشفيات اليوم أو الحصول على الأدوات الاستشفائية التي جميعها بالدولار ولا أحد يغطيها لا شركات التأمين ولا المستشفيات ولا المؤسسات الضامنة ولا وزارة الصحة ولا الضمان الاجتماعي، ولنرى ونسمع ما لدى المواطن من حاجات، لافتاً الى أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر في أن نذهب بعد في موضوع تشكيل الحكومة الى مسافة زمنية أطول، مؤكّداً على أن لبنان قادر على النهوض ولكن نحن بحاجة الى إرادة للنهوض والتي هي غير متوفرة عند أحد حتى لا يتهم أحدهم الآخر.



ورأى وهاب أنه كما العرقلة والتعطيل بحاجة الى فريقين في النهاية كذلك النهوض والقيامة بحاجة الى فريقين أيضاً - والله يهديهم - ونشهد ولادة حكومة قريباً.