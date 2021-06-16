جعجع: هذه جريمة

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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

سمعنا بعض الأصوات في المجلس النيابي اليوم تدعو إلى التصرُّف بالاحتياطي الالزامي الذي ما زال موجودا في مصرف لبنان بحجة أو بأخرى. إن مد اليد إلى الاحتياطي الالزامي الموجود في مصرف لبنان تحت اي حجة من الحجج هو سرقة موصوفة وجريمة ترتكب بحق أكثرية اللبنانيين، لأن هذا الاحتياطي الالزامي هو كناية عما تبقى من ودائع اللبنانيين الخاصة وليس مشاعا أو أملاكا عامة أو احتياطي من موجودات مصرف لبنان، إنما أموال خاصة لا يجوز لأحد ان يسمح لنفسه بمد اليد إليها، لإنها الخميرة الوحيدة المتبقية التي تُبقي الأمل بإعادة انطلاق القطاع المصرفي يوم من ألأيام، وإعادة الحياة إلى الاقتصاد في وقت من الأوقات.



إن الذين يدعون إلى التصرف بالاحتياطي الالزامي عدا عن أنهم يمدون اليد إلى ما تبقى من أموال الناس، فإنهم يقضون على كل أمل بأي قيامة في المستقبل القريب والبعيد.