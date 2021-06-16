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نقابة إهراءات الحبوب في مرفأ بيروت متضامنة مع إضراب الغد

16
JUNE
2021
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أعلنت نقابة موظفي وعمال اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت في بيان، ان عدم تاليف حكومة واهمال المسؤولين وعدم ايجادهم الحلول المناسبة للاوضاع الاقتصادية والمالية ومن بينها الامن الغذائي وعدم السعي الجاد والحثيث لاعادة اعمار الاهراءات التي حمت بيروت من انفجار 4 اب والتي لطالما كانت الحامي لامن اللبنانين الغذائي بتضحيات موظفي الاهراء في الحرب والسلم وتقديمهم الشهداء.

 

ودعت النقابة المسؤولين لايجاد حل فوري لموظفي الاهراء الذين لم يتوقفوا يوما واحدا عن العمل بعد انفجار المرفأ وتابعوا العمل في وزارة الاقتصاد واثبتوا جدارتهم وتفانيهم، ومن بين هذه الحلول إلحاقهم بوزارة الاقتصاد.


النقابة أكدت التزامها بكل ما صدر عن الاتحاد العمالي العام من دعوة للاضراب العام يوم الخميس في 16 حزيران الجاري وتدعوا موظفي الاهراء للالتزام بالاضراب العام والمشاركة بالتجمع المركزي بمقرالاتحاد العمالي العام الساعة السادسة من صباح يوم الاضراب المعلن.

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