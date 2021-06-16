"المستقبل" يشارك في الإضراب .. من أجل تشكيل حكومة!!

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دعا المنسق العام لـ"تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو في بيان، "جميع اعضاء وقطاعات ودوائر ومكاتب منسقية تيار المستقبل في صيدا والجنوب ومناصري التيار، للمشاركة الكثيفة في الاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام وفي الاعتصام الذي ينفذه اتحاد نقابات العمال في صيدا والجنوب، يوم غد الخميس في ساحة الصيادين - صيدا القديمة مقابل الكورنيش البحري، لرفع الصوت عاليا تحت سقف المطالب الملحة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم في وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه الضيقة من حساب الشعب اللبناني ويحول دون تشكيل حكومة مهمة تعمل على انقاذ لبنان واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم".