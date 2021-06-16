من داخل مجلس النواب .. هذا ما قاله باسيل

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حذّر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من مجلس النواب من ان "هناك بوادر ثورة اجتماعية جديدة محقة بسبب الذل الذي يعيشه اللبنانيون وهناك مسؤولية كبيرة ملقاة على مجلس النواب في موضوع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية".

وراى ان "القضية طارئة جدا ولا يجوز بقاء الدعم استنسابيا فيما الصهاريج تمر عبر الحدود تحت اعين القوى الامنية وبمشاركتها احيانا وفقط مجلس النواب بإقراره للقانون يحل جزئيا موضوع الدعم ويبعد النقمة الكبيرة الآتية".



واكد اننا "مع تأليف الحكومة بسرعة برئاسة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري فهذا الخيار نحن ملزمون به بالدستور ونتمنى حصول مبادرة سريعة بأخذ الخطوات اللازمة لأن الاهم هو موضوع الاصلاحات".