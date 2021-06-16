رئيس الجمهورية عرض مع رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة

الرئيس عون بحث مع القس جوزف قصاب لقاء رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان مع قداسة البابا

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الطائفة الانجيلية في لبنان وسوريا القس جوزف قصاب الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.

وخلال اللقاء، الذي شارك فيه النائب ادغار طرابلسي والقاضي فوزي داغر، تم التطرق الى اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس في الأول من تموز المقبل رؤساء الكنائس المسيحية في لبنان تحت عنوان " من اجل السلام في لبنان"، لاسيما وان القس قصاب سيشارك فيه مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى.

وفي هذا السياق، عرض الرئيس عون وجهة نظره من الاحداث والتطورات التي يشهدها لبنان وعدد من دول المنطقة، معربا عن تقديره لمبادرة الاب الاقدس واهتمامه الدائم بلبنان وشعبه، والصلوات التي يرفعها من حين الى آخر من اجل استقراره وتعزيز السلام والعيش المشترك بين أبنائه.

وأوضح القس قصاب انه استمع باهتمام الى وجهة نظر الرئيس عون ورؤيته والاسس الواجب اعتمادها للمحافظة على دور لبنان في محيطه والعالم.