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صفحة “وينيه الدولة”

تحدى الشاب هادي على خلفية خلاف شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي شخص آخر من البلدة ذاتها ويدعى علي فريشة الحضور ومواجهته قرب منزله في بلدة الشهابية جنوب لبنان.



ولدى حضور علي فريشة على متن دراجة نارية لمواجهة هادي، عاجله هادي بضربة ساطور على رقبته وأماكن أخرى من جسده مما ادى الى اصابته بجروح خطيرة وجرى نقله الى احد المستشفيات للمعالجة، بحسب صفحة “وينيه الدولة”.



ولم يتم القبض على هادي حتى الساعة فيما طالبت عائلة فريشة القاء القبض على المدعى عليه تمهيدا لمحاكمته أمام القضاء.