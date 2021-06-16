أبو زيد تابع الخطوات العملية لتصنيع لقاح سبوتنيكv في لبنان

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إستقبل النائب السابق أمل أبو زيد اليوم رئيس مجلس ادارة مصنع"أروان" للأدوية عبد الرزاق يوسف عبدالله برفقة المديرة العامة الدكتورة رويدا دهام حيث تمّ البحث في الخطوات العملية الواجب القيام بها من أجل توقيع الاتفاق النهائي لتصنيع لقاح سبوتنيك v بعد موافقة صندوق الاستثمار الروسي على جميع الخطوات التي اتخذها مصنع "اروان".

وخلال اللقاء جرى إتصال بسفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار الذي أبدى استعداد السفارة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسريع توقيع الاتفاق النهائي وفي أقرب فرصة.

ولفت أبو زيد الى " أن هذه الخطوة تتم بمباركة وتوجيه من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومساع من وزيري الصناعة والصحة عصام حب الله وحمد حسن،وبذلك يكون لبنان من الدول القليلة التي يقبل صندوق الاستثمار الروسي التعاون معها لتصنيع اللقاح وتزويد المواطنين اللبنانيين به اضافة لتزويد الدول العربية المجاورة،لان الكميات المنتجة حالياً في روسيا تكاد لا تكفي حاجة روسيا والدول المجاورة لها ".