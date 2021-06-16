عناوين الصحف ليوم الأربعاء 16 حزيران 2021

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الأخبار : «كابيتال كونترول» | مجلس النوّاب: الأمر لرياض سلامة!

«مسيرة الأعلام» تحت الخطوط الحمر: الكلمة للمقاومة









الديار : التراشق بين بعبدا وعين التينة ينسف آخر حظوظ التشكيل

الأمم المتحدة : لبنان يواجه أسوأ أزماته...ودعوات لـ«تحقيق دولي» بانفجار 4 آب

مخاوف من انفجار اجتماعي ــ أمني تنطلق شرارته الخميس



نداء الوطن : "هيومن رايتس" عن انفجار المرفأ: التحقيق اللبناني لن يحقّق العدالة

عون لبرّي: إلزَم حدودَك!

اللواء : عون يقوِّض دور برّي.. ويفتح معركة رئاسة المجلس!

الفرزلي يتحدث عن «إيجابية» الحريري.. والبنزين إلى 200 ألف ليرة للصفيحة

البناء : بايدن وبوتين: لقاء 5 ساعات للقضايا الثنائية… وعلى الطاولة أزمتا سورية وأوكرانيا وتسوية ليبيا / «سيف القدس» يفرض إيقاعه على حكومة بينيت ومسيرة الأعلام ويرسم خطوطاً حمراء / خلط أوراق رئاسيّ يرافق الطريق المسدود أمام الحكومة الجديدة… وسجال متعدّد الأطراف /



الجمهورية : بيان بعبدا يفرمل المبادرات

النهار : بعبدا تطلق النار على برّي وسائر المبادرات

the daily star: Aoun slams those 'interfering' in Cabinet formation

l'orient le jour : Dans quel contexte la livre a repassé la barre des 15 000