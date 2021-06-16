أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 حزيران 2021

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البناء : خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية خليجية إن اتصالات من حكومة كيان الاحتلال بالقيادة القطرية أدّت الى تقنين البث المباشر لقناة الجزيرة من القدس لتغطية مسيرة الأعلام الصهيونية بعد مغادرة المسيرة لمنطقة باب العامود وتغيير لهجتها تحت عنوان المساهمة في التهدئة المتفق عليها برعاية أميركيّة.



اللواء : اسرار

همس

تعقد لقاءات بين مرجعين، تبقى بعيدة عن الأضواء، لمواكبة ما يجري على صعيد تأليف الحكومة..



غمز

انتقد مرجع دستوري الإستغراق في التشريع، أيا يكن، بعيداً عن وجود حكومة ذات صلاحية كاملة؟!



لغز

ما تزال بعض المصارف، تخرج عن تعاميم المصرف المركزي، في التعامل مع طلبات الزبائن، لجهة احترام خصوصية حسابات العملات الأجنبية قبل 17 ت1 2019.



نداء الوطن : خفايا

قالت مصادر قريبة من مرجع نيابي أن الحملة التي يشنها عليه وزير سابق مرتبطة بعلاقات مالية وعقارية بين الوزير السابق وبعض النافذين في النظام الليبي موضوعها أموال وحسابات عائلة القذافي.

رفض اعضاء لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ان يترأس المستخدم الذي تم تكليفه برئاسة مرفأ بيروت بقرار من وزير الاشغال مهامَه، عملاً بمبدأ توازي الاشكال الذي لا يجيز ان يترأس اللجنة شخص معين بقرار وزير هيئةً معينة من قبل مجلس الوزراء.

اعتبرت مصادر متابعة ان تحرك الأجهزة الأمنية ووزارة الاقتصاد في إطار مكافحة الاحتكار يأتي من باب رفع العتب واقتناص الصورة، اذ يقتصر على إجراء مداهمات شكلية فور حدوث انفراجات او صرف الاعتمادات من مصرف لبنان.